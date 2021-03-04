«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Орловской области

Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Орловской области, сообщает пресс-служба партии.

В рамках проекта любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

«Жители нашей страны предлагают очень много интересных инициатив. Мы получаем сотни заявок. Все предложения рассмотрим и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», — рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Идеи жителей Орловской области заинтересовали руководство партии. Поэтому 25 марта посетить Орел планирует руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков, чтобы лично пообщаться с авторами проектов.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Орловской области Максим Марков рассказал, что на данный момент самое большое число инициативжителей касается здравоохранения, на втором месте развитие предпринимательства в районах области, замыкают тройку предложения по благоустройству территорий.

До 12 марта у всех жителей области есть возможность принять участие в конкурсе «Марафона идей». Для этого нужно подать заявку можно на сайте проекта: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

ИА «Орелград»