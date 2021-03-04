Обладминистрация потратит 2,7 млн рублей на издание Красной книги

Областные власти ищут издателя, который освоит бюджетные средства.

Администрация Орловской области объявила тендер на оказание услуг по подготовке материалов и изданию региональной Красной книги. В роли госзаказчика выступает областной департамент надзорной и контрольной деятельности, а организатором закупки стал департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,754 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета области.

Чиновники планируют заказать тираж в 1000 экземпляров. Нетрудно подсчитать, что себестоимость одного экземпляра составит 2754 рубля. Требования к победителю тендера подробно изложены в техническом задании. Так, от него потребуются разработка дизайна обложки, редактирование, корректировка и форматирование исходного текста и фотоматериалов, изготовление оригинал-макета, издание тиража и изготовление электронной версии книги.

Подрядчик будет обязан «обеспечить население достоверной информацией о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира Орловской области». Кроме того, Красная книга должна содержать сведения о мерах, принимаемых в регионе для охраны и сохранения редких и исчезающих видом растений и животных, а также о факторах, влияющих на их численность и распространение. Книга должна быть издана до 17 сентября 2021 года.

Кстати, ее первое официальное издание состоялось в далеком 2007 году, сопровождалось ярким вступительным словом Егора Строева и фотоснимком, на котором губернатор запечатлен на лесной опушке с грибами в руках. В те годы утверждалось, что оно стало итогом десятилетнего труда ученых, «проведших большую работу по анализу существующих архивных материалов и исследовавших современное состояние редких видов».

На тот момент флора сосудистых растений Орловской области насчитывала около 1160 видов, из которых 400 были признаны редкими. Также на территории региона было отмечено несколько тысяч видов беспозвоночных животных, 12 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 252 вида птиц и 72 вида млекопитающих.

ИА «Орелград»