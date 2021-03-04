Орловец получил 16 лет за убийство сестры и её мужа

4.3.2021 | 15:30 Новости, Происшествия

Кроме колонии строгого режима, его ждёт испытательный срок в 1,5 года

Орловца, который зарезал сестру и её мужа, приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе орловской областной прокуратуры. После освобождения его ждёт испытательный срок в 1,5 года.

Напомним, в мае 2020 года осужденный пил спиртное со своей сестрой и её мужем. Собутыльники поругались, и мужчина избил родственника, после чего ударил его ножом. Потерпевший умер на месте. Сестра убийцы попыталась защитить супруга и тоже получила смертельное ранение.

Суд согласился с мнением прокурора Орловской области и признал подозреваемого виновным в убийстве двух человек. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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