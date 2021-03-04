Орловец вышел за собакой на лёд и провалился

Мужчину вытащили спасатели, с собакой все в порядке

Вечером 4 марта в Орле под лёд провалился мужчина, который вышел на реку за своей собакой. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Инцидент произошёл около 19.30 в районе железнодорожного моста со стороны улицы Фомина. «Пожарными из воды был спасён мужчина, которого после отогрели в пожарном автомобиле», — заявили в МЧС, уточнив, что с собакой все в порядке.

В ведомстве подчеркнули, что из-за перепадов температуры лёд на водоемах Орловщины уже не крепкий. На Оке и Орлике в Орле уже появились серьёзные промоины. Чтобы предотвратить беду, сотрудники МЧС проводят рейды и общаются с гражданами.

ИА «Орелград»