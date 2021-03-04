Орловская учительница два года отстаивала право на пенсию

Для защиты своих прав женщине пришлось побегать по инстанциям и пойти в суд.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, разрешен спор о включении в льготный стаж периодов трудовой деятельности педагогического работника и досрочном назначении пенсии. В качестве истца выступила местная жительница, которой ранее чиновники отказали в льготном исчислении ее стажа. Поясним, что для досрочного назначения страховой пенсии педработнику необходимо отработать не менее 25 лет в учреждениях для детей.

Женщине отказали потому, что на момент подачи заявления ее стаж якобы составлял чуть более 19 с половиной лет. Кстати, заявление о назначении досрочной пенсии она подала еще в декабре 2018 года. Таким образом, на «хождение по мукам» у нее ушло два года. В суде женщина заявила, что чиновники неправильно подсчитали ее стаж. Например, не включили в него периоды ее работы в качестве пионервожатой средней школы-интерната, учителя иностранного языка неполной средней школы, воспитателя образовательного реабилитационного центра и коррекционной общеобразовательной школы-интерната и, по совместительству, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также воспитателя средней школы.

Также женщина просила суд включить в ее трудовой стаж периоды нахождения в учебных отпусках, на курсах повышения квалификации, пребывания в командировке, в отпуске без сохранения зарплаты и в дополнительных отпусках, предоставленных ей за работу в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы.

Представители местного отделения Пенсионного фонда исковые требования не признали. По их мнению, периоды работы пионервожатой и учителем средней школы не подлежат включению в педстаж, так как «отсутствовали приказы о приеме на работу и увольнении с работы истца». Работа истца в реабилитационном центре не была засчитана, поскольку «это учреждение не предусмотрено списками должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии педработникам». А труд в спецшколе-интернате не зачли потому, что там истица, оказывается, работала «всего» на 0,9 ставки.

Однако все эти доводы ответчика суд отмел как несостоятельные и удовлетворил иск учительницы, правда, частично. Ей было отказано во включении в стаж только одного периода — отпуска без сохранения зарплаты, поскольку это действительно противоречит положениям пенсионного законодательства. Но остальные периоды были зачтены в льготный стаж, который, после пересчета, даже превысил минимально необходимые 25 лет. В результате суд обязал чиновников назначить пенсию. Спор дошел до апелляционной инстанции, которая не нашла оснований для отмены или изменения решения районного суда.

ИА «Орелград»