Парк Победы в Орле пообещали доделать к концу июля

В парке уже уложили плитку и установили фонари

Работы в парке Победы в Орле планируют закончить к концу июля, сообщил мэр города Юрий Парахин. По его словам, сейчас в парке строят трансформаторную подстанцию, уже установлены 154 фонаря.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2021 году на программу «Формирование комфортной городской среды» выделено 372 млн рублей, из них 94 млн пойдут на ремонт дворов.

Напомним, благоустройство парка Победы с самого начала сопровождается скандалами. Работы здесь начались еще до того, как их согласовал горсовет, хотя без разрешения городских депутатов проводить работы в рекреационных зонах города нельзя. Тем не менее, как уже писал «Орелград», рабочие и техника в парке появились задолго до решения горсовета. А губернатор Клычков еще до сессии 14 октября 2020 года, где депутаты все же согласовали работы, прямо дал понять, что благоустройство парка будет идти, как задумано, и пообещал «лично контролировать» ход работ.

Подрядчиком парка является излюбленная орловским правительством компания ООО «Триумф», гендиректором которой является Алексей Маркин. Структуры Маркиных участвуют также в ремонте Детского парка в Орле, они делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш» и пр.

ИА «Орелград»