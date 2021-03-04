Переулок Маслозаводской в Орле перекроют на ремонт

По словам Парахина, это произойдёт уже в грядущие выходные

Переулок Маслозаводской в Орле закроют на ремонт дорог в грядущие выходные, сообщил мэр города Юрий Парахин на своей странице в Instagram.

«Я понимаю, что это одна из основных трасс для движения большегрузов, но без перекрытия провести работы качественно и быстро не получится. Прошу отнестись с пониманием!», — написал Парахин. О времени перекрытия мэр обещал сообщить дополнительно.

Он также рассказал, что попросил дорожные предприятия, которые пока не латают орловский асфальт, подключиться к ремонту. Благодаря этому мэр надеется, что «за ближайшую неделю ситуация существенно изменится».

Кроме того, Парахин выразил солидарность с автомобилистами: «Действительно, в этом году как никогда прежде улицы покрылись ямами. Прекрасно понимаю и разделяю негодование автомобилистов. Ни с себя, ни с ответственных подразделений администрации Орла ответственность не снимаю». Глава города посчитал, что в такой ситуации нужно жёстче контролировать работу дорожников, и пообещал следить за этим.

Напомним, автомобилисты жалуются, что уже с конца февраля на улицах Орла активно появляются новые ямы. Сейчас их спешно латают по ночам. Также 3 марта в мэрии назвали худшие дороги города – переулок Маслозаводской и Болховское шоссе.