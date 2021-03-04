Под Орлом парень провалился в выгребную яму и погиб

4.3.2021 | 14:24 Новости, Происшествия

Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет в Орловской области начал проверку по факту гибели 20-летнего парня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Труп молодого человека нашли 3 марта в Новодеревеньковском районе. По предварительной версии, он погиб, упав в выгребную яму во время очистки канализации.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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