Под Орлом парень провалился в выгребную яму и погиб

Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет в Орловской области начал проверку по факту гибели 20-летнего парня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Труп молодого человека нашли 3 марта в Новодеревеньковском районе. По предварительной версии, он погиб, упав в выгребную яму во время очистки канализации.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.