Прокуратура: закон об Орловском районе — незаконный

4.3.2021 | 10:24 Важное, Новости, Общество

Облсовет получил отрицательное заключение от надзорного ведомства

Прокуратура Орловской области подтвердила, что направила в облсовет отрицательное заключение на закон о превращении Орловского района в муниципальный округ. Документ внёс в парламент губернатор Андрей Клычков, и 2 марта депутаты приняли его в первом чтении.

Прокуратура установила, что законопроект частично нарушает федеральные законы.

«Так, нормы проекта закона, содержащие текстовое описание местоположения границы Орловского муниципального округа Орловской области не отвечают требованиям Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», а также установленному Минэкономразвития Российской Федерации Порядку описания местоположения границ объектов землеустройства», — говорится на сайте ведомства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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