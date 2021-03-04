Трое пострадали в массовом ДТП под Орлом

Столкнулись четыре машины.

Три человека пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей под Орлом. Обстоятельства аварии рассказали в управлении ГИБДД по Орловской области.

Она случилась 3 марта в 11.50 на 23 км южного подъезда к Орлу. Установлено, что водитель «Киа» врезался в попутный ВАЗ-2112. Тот, в свою очередь, протаранил ехавшую впереди «семерку». После удара последняя вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Фольксваген», а затем удалилась об отбойник.

В аварии пострадали водители двух ВАЗов и пассажирка немецкой иномарки. Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»