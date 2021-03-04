В Орле грабитель выследил жертву в магазине

Преступник приметил женщину на кассе и последовал за ней.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу о грабеже, которое было возбуждено в отношении ранее судимого гражданина. Примечательно, что обвинение ему предъявили по более «тяжкой» части 2 статьи 161 УК РФ. Это означает, что грабеж мужчина совершил с применением насилия, пусть и не опасного для жизни и здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Заводского райсуда, преступление было совершено в конце октября 2020 года. Было установлено, что злоумышленник находился в торговом помещении одного из магазинов. На кассе он заметил женщину, которая расплачивалась за покупки, и решил ее ограбить. Мужчина последовал за ней, когда она вышла на улицу, и следовал до тех пор, пока его жертва не дошла до подъезда.

В этот момент и последовало нападение. Грабитель вошел следом за ней в подъезд и попытался вырвать у нее из рук сумки. Женщина оказалась не робкого десятка и начала сопротивляться. Тогда преступник с силой толкнул ее и повалил на пол. Затем он «завладел имуществом, принадлежащим потерпевшей, на общую сумму 7100 рублей», и с места преступления скрылся.

В судебном заседании грабитель вину признал частично, так как отрицал применение насилия. Но представленные доказательства были против него. Кроме того, при назначении наказания суд учел наличие непогашенной судимости за совершенное ранее тяжкое преступление. В результате рецидивист получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, у него есть право на обжалование приговора.

ИА «Орелград»