В Орле наградили юных почитателей «Идиота»

Награды получили самые внимательные читатели романа Достоевского.

В Орле подвели итоги VII регионального литературного конкурса «Самый внимательный читатель». Он проводился по знаменитому роману Федора Достоевского «Идиот». Подведение итогов и награждение состоялись в Орловской областной библиотеке, носящей имя другого знаменитого писателя – Ивана Бунина.

Организаторы отметили, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой традиционный формат был изменен. Финальный раунд провели на сайте областной библиотеки в режиме онлайн. Всего для участия в конкурсе было подано более 160 заявок. Но интерес оказался гораздо выше — в день финала официальную страницу конкурса посетили более 450 человек.

В результате лучшими были признаны 10 работ, набравших наибольшее количество баллов. Все победители – ученики 8-10 классов школ региона. Как сообщили в областной библиотеке, особенностью церемонии награждения этого года стало выступление Ивана Александрова – пианиста, композитора, лауреата всероссийских и международных конкурсов, преподавателя Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Добавим, что конкурс «Самый внимательный читатель» проводится в Орловской области с 2015 года. Ранее участники выполняли задания на лучшее знание романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», хрестоматийных произведений Николая Гоголя «Мертвые души», «Ревизор» и «Портрет», романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», а также произведений Ивана Тургенева, Антона Чехова и Ивана Бунина.

ИА «Орелград»