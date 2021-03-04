В Орле всплыли странные делишки муниципальных ритуальщиков

Только уставный фонд МУП РОУ оказался занижен на 18 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала впечатляющий отчет о результатах проверки деятельности муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовых услуг». Первое – было установлено фактическое занижение суммы уставного фонда МУП РОУ на 17,981 миллиона рублей. По мнению аудиторов, реальный уставный фонд по состоянию на 1 января 2020 года составлял 19,981 миллиона. Вероятно, разбираться в том, кто и зачем это сделал, теперь придется правоохранителям.

В ходе проверки были вскрыты и другие весьма подозрительные факты. Например, предприятие в своем отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности почему-то не указало сведения о количестве проданных комиссионных ритуальных товаров и общего товарооборота. В этом же документе указано, что объем собственных услуг в 2020 году по отношению к 2019 году сократился на 3,757 миллиона рублей. Выручка от них составила 26,315 миллиона против 30,072 миллиона в 2019-м. Общий товарооборот за проверенный период, то есть за 9 месяцев 2020 года, составил 63,725 миллиона рублей, но доля товаров и услуг собственного производства в нем – всего 41,3 процента.

Более того, из бухгалтерской отчетности МУПа следует, что в 2019 году оно сработало с убытком в 3,725 миллиона рублей, а за 9 месяцев 2020-го убыток составил 301 тысячу. Это выглядит довольно странно, учитывая то, что сфера оказания ритуальных услуг считается одной из самых прибыльных на коммерческом рынке. Впрочем, аудиторы нашли возможную причину: на предприятии выявлен труднообъяснимый рост «прочих расходов». В 2019 году их объем вырос на 176,7 процента, в 2020-м – еще на 257,8 процента.

«В связи с неправомерным начислением резерва сомнительных долгов в МУП РОУ занижена чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года, — говорится в отчете КСП. — Отчисления от чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Орла, за 9 месяцев 2020 года составляют 495,5 тысячи рублей».

При снижении доходов кредиторская задолженность МУП РОУ постоянно увеличивается, добавляют аудиторы. На 1 января 2019 года она составляла 5,050 миллиона рублей, что было на 20,2 процента выше уровня 2018 года. А в 2020-м выросла еще примерно на 10 процентов.

«Неэффективные расходы предприятия на содержание агентов, фактически выполняющих функции продавцов, составляют 2,377 миллиона рублей, — сообщает КСП. — Неосновательное обогащение МУП РОУ в связи с безвозмездным использованием муниципальных земельных участков, а также потери бюджета города Орла в связи с неполучением доходов от арендной платы за землю в год составляют ориентировочно 387,45 тысячи рублей».

Еще около 5,5 миллиона бюджета города потерял от «непередачи в муниципальную казну фактически неиспользуемых МУП РОУ помещений и последующей сдачи УМИЗ в аренду третьим лицам». Кроме того, за проверенный период по заниженной цене было продано два объекта, из-за чего казна города недосчиталась еще ориентировочно 329,3 тысячи рублей.

В КСП отмечают, что обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчетности МУП РОУ в 2017-2019 годах не проводился и вообще она «искажена и не дает достоверное представление о финансовом положении предприятия на отчетную дату». Материалы контрольного мероприятия уже направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»