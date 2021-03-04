В орловском интернате случилась вспышка коронавируса

Информацию уже подтвердил региональный Роспотребнадзор

В Добринском психоневрологическом интернате в Орловской области произошла массовая вспышка заболеваемости COVID-19, узнал «ОрелТаймс».

По информации издания, происшествие уже подтвердил глава Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Сколько именно человек заболело, он не уточнил.

Глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина подтвердила вспышку: «При подготовке к вакцинации у постояльцев была зафиксирована повышенная температура и низкая сатурация. Приняли решение перенести вакцинацию. Сейчас по факту вспышки коронавирусной инфекции проводится проверка Роспотребнадзора и Депздрава, которая даст оценку произошедшему».

О вспышке коронавируса в интернате ранее сообщал Telegram-канал «Орловская медицина». По информации авторов канала, заразилось 47 человек, из них 10 сотрудников интерната. Пациентов госпитализировали в больницы Боткина и Семашко, а сотрудникам предложили не покидать учреждение, чтобы избежать распространения вируса. Тем не менее, Гаврилина сказала, что информация «Орловской медицины» некорректная, а точных цифр сейчас нет.

Авторы канала писали также, что глава интерната, Сергей Алымов, пытался утаить ситуацию. «После того как информация просочилась в Роспотребнадзор, [Алымов] начал активно топать ногами и угрожать персоналу причастному к оглашению скрываемой информации – увольнением и всякими нехорошими словами», — сообщили в «Орловской медицине».

ИА «Орелград»