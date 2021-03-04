За год орловские преступники нанесли ущерба на 107 млн рублей

Это на 27 млн больше, чем в 2019 году

За 2020 год преступления в Орловской области нанесли ущерб на 107,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. В 2019 году сумма ущерба составила 80 млн рублей.

Такие цифры прозвучали на межведомственном совещании по возмещению ущерба. Виталий Чванов, и.о. главы СУ СК по Орловской области, сообщил, что компенсация причинённого преступлениями ущерба является одним из значимых направлений работы следственного управления.

Чванов отметил, что принимаемых сейчас мер недостаточно, потому что многие фигуранты уголовных дел успевают утаить своё имущество ещё до начала расследования. Он призвал коллег как можно быстрее выяснять имущественное положение преступников.

ИА «Орелград»