Из-за обрыва трубы 1500 орловцев остались без газа

Рабочие повредили газопровод возле села Вожово Кромского района

13 населённых пунктов в Кромском районе остались без газа, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. В зоне отключения живет около 1500 человек.

Инцидент произошёл 5 марта около трёх часов дня. Рабочие, проводившие земляные работы возле села Вожово Кромского района, повредили газопровод высокого давления.

На месте происшествия уже работают оперативные группы местной администрации, пожарные и бригады АО «Газпром газораспределение Орел». Восстановить газоснабжение планируют к 18:00.

ИА «Орелград»