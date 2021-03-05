Из-за обрыва трубы 1500 орловцев остались без газа

5.3.2021 | 17:16 Новости, Происшествия

Рабочие повредили газопровод возле села Вожово Кромского района

13 населённых пунктов в Кромском районе остались без газа, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. В зоне отключения живет около 1500 человек.

Инцидент произошёл 5 марта около трёх часов дня. Рабочие, проводившие земляные работы возле села Вожово Кромского района, повредили газопровод высокого давления. 

На месте происшествия уже работают оперативные группы местной администрации, пожарные и бригады АО «Газпром газораспределение Орел». Восстановить газоснабжение планируют к 18:00.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования