Орловские чиновники объявили аукцион ценой в 1 рубль

Средства на оплату услуг победителя будут выделены из бюджета.

Открытый конкурс на электронной площадке проведет администрация Болховского района. Заявки от потенциальных участников торгов будут приниматься до 24 марта 2021 года. Объект закупки: выбор кредитной организации для совершения операций по банковским счетам по зачислению социальных выплат на счета получателей.

Главной отличительной особенностью данного аукциона является его начальная максимальная цена, которая установлена в размере 1 рубль. Будет интересно последить за борьбой, которая, возможно, развернется между конкурентами. Порядок подачи заявок гласит, что участник должен подать одновременно сразу две части своей заявки и предложение о цене контракта. Оно не должно превышать 1 рубль, так как это максимум, установленный заказчиком.

Информация об источниках финансирования гласит, что таким источником станет бюджет Болховского района Орловской области. По сути, победитель данного аукциона за 1 рубль получит право на оказание услуг посредника в денежно-кредитной сфере. Кстати, обязательным условием для претендентов на контракт является наличие лицензии на банковскую деятельность.

При выборе победителя закупочная комиссия будет руководствоваться рядом критериев. В частности, ей предстоит оценить квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, деловой репутации. Добавим, что банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется. Срок исполнения контракта установлен с даты его заключения и по 31 декабря 2021 года.

ИА «Орелград»