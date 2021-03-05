Портал для женщин поделился бытовыми хитростями

5.3.2021 | 22:55 Новости компаний

Разнообразные методы решения бытовых проблем и востребованные лайфхаки в интернете всегда актуальны. И чтобы не искать их в дебрях всемирной паутины, появилось место, где можно найти все и сразу.

Портал для женщин https://textodrom.net/ предлагает множество полезных советов на любой вкус. Вы сможете узнать ответы на важные вопросы: как вывести фломастер с обоев, приготовить шоколад в домашних условиях, подобрать свадебный макияж для темноволосой красавицы или отстирать мазут со свадебного платья.

Ключевым принципом, которого следует придерживаться при удалении пятен мазута с одежды, является обязательная тщательная обработка пятна перед ручной стиркой. В противном случае в негодность может прийти вся одежда. Стиральная машина может использоваться только в качестве завершающего этапа очистки.

Удаляя пятно от мазута, его необходимо зачищать, двигаясь от края к середине. В противном случае оно может размазаться, и площадь загрязнения только увеличится. Для достижения лучшего результата после первичной обработки пятна и стирки одежды с порошком процедуру можно повторить еще раз.

Если для удаления пятна использовался бензин или растворитель, удалить неприятный запах с одежды можно, замочив ее на несколько часов в прохладной воде, а затем сначала отдельно застирать место, на котором было пятно, а потом перейти к стирке вещи в целом.

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