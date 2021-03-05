С орловца пытались взыскать кредит, погашенный два года назад

5.3.2021 | 13:07 Новости, Общество

Сумма требования составляла почти полмиллиона рублей.

В довольно странную и неприятную во всех отношениях ситуацию угодил житель Верховского района Орловской области. На днях местный суд рассмотрел заявление некого финансового ООО, которое просило о процессуальном правопреемстве и выдаче дубликата исполнительного документа. Проще говоря, эта фирма объявила себя, по сути, правопреемником банка, которому ответчик якобы задолжал почти 470 тысяч рублей по кредитному договору.

В случае удовлетворения иска компания получила бы право требовать эти деньги с заемщика вместо банка. Однако при рассмотрении дела всплыли интересные детали. Как пояснили в суде Верховского района, выяснилось, что на момент подачи заявления о процессуальном правопреемстве обязательство должника в материальном правоотношении было прекращено его фактическим исполнением.

Более того, исполнительное производство в отношении должника было  окончено еще в апреле 2019 года, причем окончено фактическим исполнением. Ни один из документов этого дела не пропал и не был утерян, все хранится в архиве в установленном законом порядке. Несмотря на это, фирма-истец просила суд выдать ей дубликат исполнительного листа. 

Попытка реанимировать погашенный кредит и заново открыть исполнительное производство провалилась. Суд полностью отказал финансовой компании в удовлетворении ее требований, посчитав, при данных обстоятельствах просто не существует правовых оснований ни для замены взыскателя (банка на ООО), ни для выдачи дубликата исполнительного документа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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