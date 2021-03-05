Следить за орловским транспортом теперь можно в «Яндекс.Картах»

5.3.2021 | 11:52 Новости, Общество

Впрочем, трехзначных маршрутов там нет

За передвижением транспорта Орла теперь можно следить в сервисе «Яндекс.Карты», сообщил начальник транспортного отдела Вадим Ничипоров. Там отображаются городские маршруты — областных «трехзначек» там нет.

Чтобы увидеть автобусы, нужно нажать на кнопку «Транспорт». Также можно выбрать конкретную остановку и посмотреть, какой транспорт идёт через неё. При этом в Орле продолжит работать аналог «Яндекс.Карт» для слежения за транспортом — сервис Bus57, подчеркнул Ничипоров.

«До конца месяца система будет работать в тестовом режиме. В настоящий момент, например, отображаются только 24 из 35 автобусных маршрутов. Трамваи и троллейбусы также не видны», — заявила пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»

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