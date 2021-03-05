Сменщица Парахина объяснила, что будет с Орловским районом

Жителей пригородов областной столицы попросили не волноваться.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов после довольно яркого обсуждения в первом чтении все-таки утвердил законопроект об объединении поселений Орловского района в муниципальный округ. Сейчас район представляет собой муниципальное образование. Отметим, что процедура реорганизации началась с публичных обсуждений этой инициативы еще при Юрии Парахине, который в прошлом году перебрался с поста главы Орловского района на пост мэра Орла.

Возможно, именно поэтому поползли слухи о том, что готовится объединение Орла и Орловского района. Но это не так. Запущенная процедура является относительно новой – она лишь недавно была предусмотрена в федеральном законодательстве. Орловский район стал одним из первых в стране, где решили воспользоваться новой нормой.

О том, как это должно происходить, рассказала временно исполняющая обязанности главы Орловского района Лилия Пиняева, собственно, и сменившая Юрия Парахина на этом посту. На своих страницах в социальных сетях она пишет, что оказание традиционных, характерных для сельской местности услуг, связанных с выдачей любых справок, сведений, материалов, имеющихся в архивах поселений, будет осуществляться в тех же административных зданиях, что и сейчас.

«Жалобы, предложения и замечания населения будут приниматься непосредственно в любых администрациях на местах, а затем при необходимости передаваться в центральную администрацию», — уверяет Лилия Пиняева.

По ее словам, работа с населением будет строиться по принципу «одного окна» с единым центром принятия решений. Все меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством для отдельных категорий граждан, сохранятся и останутся неизменными, подчеркнула Пиняева. И документы с указанием адреса регистрации никому менять не потребуется, хотя ходили и такие слухи.

«Считаю преобразование нашего района в муниципальный округ целесообразным как с экономической, так и с организационной точки зрения, — резюмирует врио главы района. — Оно позволит заложить основы стратегического планирования социально-экономического развития территории, сохранить доступность власти для жителей и повысить ее определенность, исключив дублирование полномочий поселений и района».

ИА «Орелград»