УФАС рассказало, кто правит на орловских рынках

Антимонопольщики измерили уровень конкуренции в регионе.

Управление ФАС России по Орловской области представило доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Презентация прошла на совещании, которое провел зампред правительства Вадим Тарасов. Как сообщили в Орловском УФАС, основные цифры на мероприятии озвучил глава этого ведомства Андрей Кирьянов. Он подвел итоги реализации в 2020 году стандарта развития конкуренции в Орловской области.

Согласно представленным данным, обязательный перечень для содействия развитию конкуренции в регионе насчитывает 33 товарных рынка. По состоянию на 1 января 2021 года ключевые показатели развития конкуренции, отражающие долю присутствия частного бизнеса, на 10 таких рынках составляют 100 процентов. На семи товарных рынках доля частного бизнеса варьируется от 90 до 99 процентов. Еще на семи частники занимают нишу в диапазоне 75 до 89 процентов. Все это, по мнению экспертов, является высоким показателем уровня конкуренции.

В то же время на девяти товарных рынках региона доля представителей частного бизнеса составляет менее 50 процентов. Это означает, что там велика доля присутствия государственных структур. Специалисты объясняют, что это – «социально чувствительные рынки, высокая доля государства на которых призвана обеспечить их всестороннюю стабильность».

«Стоит также отметить, что мониторинг состояния конкурентной среды в Орловской области в 2020 году проводился в условиях пандемии и ряда действующих в связи с этим ограничений, — сказал Андрей Кирьянов. — Именно с этим связан некий пессимизм и ухудшение оценок респондентов по некоторым показателям. Вместе с тем комплексные оценки респондентов, включающие оценки качества, цены и многообразия по итогам прошедшего года улучшились по большинству товарных рынков для содействия развитию конкуренции».

ИА «Орелград»