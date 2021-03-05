В Орле назвали лидера по росту цен на продукты питания

В 2020 году в регионе резко повысилась стоимость сахара.

Как уже писал «Орелград», Орелстат подвел итоги социально-экономического развития Орловской области в 2020 году. Один из разделов подготовленного доклада посвящен динамике изменения цен на потребительском рынке. Например, статистики подсчитали, как варьировалась стоимость различных продуктов в течение года.

Безусловным лидером этого рейтинга стал сахар. В Орелстате подсчитали, что цена этого продукта в Орловской области за год выросла на 65,5 процента. Далее следуют крупы и бобовые с ростом их средней стоимости на 19,7 процента, яйца куриные – 19,6 процента, овощи – 15,7 процента, фрукты и цитрусовые – 12,3 процента, макаронные изделия – 10,6 процента, масло и жиры – 9,3 процента.

Кроме того, в 2020 году в Орловской области было отмечено заметное подорожание рыбы и морепродуктов – на 8,8 процента, хлеба и хлебобулочных изделий – 8,4 процента, муки – 8,2 процента, колбасных изделий – 7 процентов, свинины – 6,8 процента, молока и молочной продукции – 6,6 процента. Замыкает рейтинг мясо птицы, за год подорожавшее всего на 0,7 процента. В целом по итогам года инфляция в Орловской области составила 5,2 процента.

Между тем, антимонопольщики приступили к проведению проверок производителей мяса куриного и куриных яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства при установлении цен на указанные продукты питания. Как пояснили в Орловском УФАС, проводятся они по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

По данным Росстата, после незначительного снижения цен в январе текущего года на мясо куриное и яйца, в феврале цены на эти продукты вновь начали повышаться. Например, только с 16 по 24 февраля цены на яйцо куриное в среднем выросли на 1,1 процента, на куриное мясо – на 1,9 процента. А по сравнению с концом января рост цен на яйца составил 2,6 процента, а на мясо птицы превысил 4 процента.

ИА «Орелград»