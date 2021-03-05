В Орловской области ещё 81 человек заразился COVID-19

5.3.2021 | 16:09 Новости, Общество

Показатель смертности тоже демонстрирует стабильность – ещё 3 умерших за сутки

В Орловской области зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки, сообщили в федеральном оперштабе. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 30 684 орловца.

Показатель смертности тоже демонстрирует стабильность – за сутки скончались 3 человека, общее число умерших от COVID-19 в Орловской области достигло 452. С болезнью справились ещё 124 человека, на сегодняшний день общее количество выздоровевших составляет 27 727.

По всей России 5 марта выявили 11 024 новых случаев заражения, всего заболевших 4 301 159. С начала пандемии выздоровел 3 885 321 человек, умерло 88 285.

ИА «Орелград»

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