В Орловской области тысячи подростков получат работу

5.3.2021 | 15:26 Новости, Экономика

Трудоустроиться им поможет областная служба занятости населения.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в 2021 году в целом по региону планируется трудоустроить 2,8 тысячи подростков.  Напомним, уже много лет власти помогают найти ребятам приработок, причем работают те в свободное от учебы время. Например, после уроков в школе или во время каникул. Это дает возможность не только заработать какие-то деньги. Власти считают, что подобная практика, по сути, является трудовым воспитанием.

«Данное мероприятие способствует профилактике подростковых правонарушений и преступности, — считает, например, директор центра занятости населения Новодеревеньковского района Елена Мальцева. —  Воспитывает чувство ответственности, отвлекает от сомнительного времяпрепровождения».

Кстати, в этом районе в 2021 году планируется трудоустроить 39 подростков – столько же, как и в прошлом году. По словам Елены Мальцевой, ребята тогда оказали району большую помощь в благоустройстве мест воинских захоронений и территорий вокруг школ. 

Трудоустройство проводится в рамках мероприятий по временной занятости несовершеннолетних. Принять участие в этой программе вправе только подростки, достигшие паспортного возраста, то есть в возрасте от 14 лет. При этом обязательно письменное согласие их родителей или законных представителей. В прошлом году, несмотря на связанные с пандемией коронавируса трудности, в Орловской области было трудоустроено 996 несовершеннолетних.

ИА «Орелград»

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