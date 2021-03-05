Ходившую без маски орловчанку наказали за неповиновение

Практика рассмотрения коронавирусных дел пополнилась новым нарушением.

Глазуновский районный суд рассмотрел очередное административное дело, связанное с нарушением правил поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Оно явно выбивается из общего ряда, хотя истоки его были типичными. Как пояснили в пресс-службе Глазуновского райсуда, правонарушение было совершено еще в январе 2021 года.

Местная жительница находилась в торговом зале магазина «Магнит», причем была без маски. Напомним, в Орловской области все еще действует введенный в прошлом году масочный режим. В частности, ношение масок или респираторов обязательно в торговых помещениях, причем как для посетителей, так и для сотрудников организаций.

В суде не уточнили, кем именно являлась на тот момент женщина – продавцом или покупателем. Но сообщили, что к ней подошел сотрудник полиции и потребовал от нее предъявить документ, удостоверяющий личность, и попросил ее проследовать в ОМВД России по Глазуновскому району для составления протокола об административном правонарушении.

Поскольку женщина отказалась сделать и то, и другое, на нее завели дело, но не по «коронавирусной» статье, а по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В судебном заседании орловчанка вину не признала. Согласно ее показаниям, она «никакого неповиновения сотрудникам полиции не оказывала, только испугалась, так как мало ли кто может находиться в форме полиции». Но то, что документы отказалась предоставлять и была без маски, в суде подтвердила.

Выступил в суде и участковый, который вел в магазине непростые переговоры с женщиной. Он рассказал, что та не только отказалась предоставлять документы, удостоверяющие личность, для составления протокола, но и после этого вовсе… «удалилась». В результате суд все-таки признал местную жительницу виновной. Кстати, это правонарушение оказалось первым в ее жизни. Наказали же ее административным штрафом в размере 500 рублей.

ИА «Орелград»