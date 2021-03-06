Орловские суды стали реже отправлять граждан в психушки

В регионе сократилось количество дел о принудительной госпитализации.

Орловский областной суд представил обзор деятельности районных судов по итогам 2020 года. Один из его разделов посвящен практике рассмотрения административных дел. Согласно приведенной статистике, всего в минувшем году в суды первой инстанции поступило 3882 административных дела. Данный показатель на 11,04 процента превысил уровень 2019 года. При этом сократилось количество дел по целому ряду категорий.

В качестве примера приводятся административные дела о госпитализации граждан в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке. К этой же категории отнесены дела о продлении срока такой госпитализации и о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.

Всего в 2020 году было рассмотрено 588 таких дел, в то время как годом ранее их было 819. Таким образом, показатель снизился на 28,2 процента. Отметим, что подобные дела в общей структуре административных дел заняли немалую долю в 15,75 процента. Кстати, в рамках рассмотрения уголовных дел районные суды в минувшем году постановили принять принудительные меры к 35 невменяемым гражданам. Для сравнения, в 2019 году такие меры были применены в отношении 44 человек.

ИА «Орелград»