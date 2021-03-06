Под Орлом изобличили наркоплантатора

6.3.2021 | 11:43 Новости, Общество

Мужчина засеял коноплей собственный огород.

Хотынецкий районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина, незаконно хранившего наркотическое средство в значительном размере. Как пояснили в пресс-службе этого суда, дело на него было заведено по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ. Полиция обнаружила у него дома большое количество марихуаны. Мужчина хранил ее на кухне. Всего у него было изъято 82,1 грамма этого наркотического средства.

Следствие установило, что подсудимый сам произвел наркотик, что называется – с нуля. Сначала он посадил возле своего дома коноплю, которая является наркосодержащим растением. Когда кусты выросли, гражданин собрал урожай и изготовил марихуану для собственного, как заверил он следствие и суд, потребления.

В судебном заседании мужчина с предъявленным ему обвинением согласился полностью, вину свою признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Все это было учтено при вынесении приговора. Суд наказал его штрафом в размере 18 тысяч рублей, дав шанс на исправление.

ИА «Орелград»

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