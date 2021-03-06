Простые граждане вырастили 70 процентов орловской картошки

6.3.2021 | 13:58 Новости, Экономика

Деревенские жители стали лидерами по ряду направлений АПК.

Как сообщает Орелстат, в 2020 году в Орловской области в личных подсобных хозяйствах населения было выращено и собрано 70,1 процента всего регионального урожая картофеля. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали 20,9 процента картошки, а на сельхозорганизации пришлось всего 9 процентов валового сбора этих корнеплодов.

Что касается сбора различных видов овощей, то здесь доля населения оказалась еще выше. На ЛПХ в минувшем году пришлось 77,7 процента от валового сбора, тогда как доля сельхозорганизаций составила 21,6 процента, а КФХ и ИП – всего 0,7 процента. Впрочем, по другим направлениям простые граждане не смогли столь же успешно конкурировать с профессионалами.

Например, владельцы личных подсобных хозяйств Орловской области вообще не интересуются такой культурой, как сахарная свекла. Львиная доля сбора сладких корнеплодов приходится на сельхозорганизации – она составила в минувшем году 99,8 процента. Оставшиеся 0,2 процента – это ниша предпринимателей и фермеров. Кроме того, агропредприятия вырастили и собрали 80,2 процента всего орловского зерна. Доли КФХ и ЛПХ составили 18,9 и 0,6 процента соответственно.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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