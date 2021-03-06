В Орле начались проверки граждан из «группы риска»

6.3.2021 | 12:56 Новости, Общество

В областном центре набирает обороты профилактическая акция.

В Орле проходят профилактические рейды в рамках плана мероприятий, утвержденного администрацией города. Речь идет о проведении профилактической акции «Безопасное жилье», которая продлится по 24 марта 2021 года. Она предполагает размещение памяток в местах массового пребывания граждан – транспорте и торговых центрах, проведение совещаний с председателями домовых и уличных комитетов, садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов.

Кроме того, в областном центре стартовало проведение комплексных проверок соответствия требованиям пожарной безопасности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и других теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. Проверяющие, кстати, смотрят, обеспечен ли беспрепятственный проезд пожарной техники к многоквартирным жилым домам и источникам водоснабжения.

Особое внимание мэрия Орла распорядилась уделять так называемым социально-незащищенным слоям населения и гражданам из «группы риска». К последней отнесены многодетные семьи, одинокие пенсионеры, а также люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Городские власти велели провести с ними беседы по соблюдению мер пожарной безопасности, рассказать им о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях, а также о возможных последствиях неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Также мэрия приказала проверить дома частного сектора, «в которых прекращено предоставление услуг по подаче энергоресурсов». Кстати, планом предусмотрено оказание адресной помощи гражданам для приведения в пожаробезопасное состояние их домов и квартир, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»

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