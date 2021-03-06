В Орловской области осудили 39 подростков

Из них 23 получили реальные и условные сроки лишения свободы

Орловский облсуд обнародовал данные об итогах рассмотрения районными судами уголовных дел в 2020 году. Всего поступило 2373 таких дела, что на 94 процента меньше, чем годом ранее. Окончено производством 2304 уголовных дела (в 2019 году – 2470). Сообщается, что с вынесением приговора рассмотрено 1733 дела, или 75,22 процента от числа всех оконченных дел.

В результате в Орловской области за год было осуждено 1889 человек, а трое были оправданы. Для сравнения, в 2019 году было рассмотрено с вынесением приговора 2470 дел, осуждено 2062 человек и четверо оправданы. Отметим, что в минувшем году в регионе сократилось число осужденных подростков. Если в 2019-м приговоры были вынесены в отношении 58 несовершеннолетних, то в 2020-м – в отношении 39-ти. Из них к лишению свободы было осуждено 23 подростка, 12 при этом получили условные сроки заключения. Им дали шанс на исправление.

Что касается структуры уголовных дел, то, судя по приведенной статистической отчетности, самым распространенным преступлением в регионе являются кражи. Всего суды рассмотрели 656 уголовных дел, возбужденных по данной статье. На втором месте, 317 дело, оказались преступления в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Речь здесь в основном идет о ДТП и повторной пьяной езде.

Незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами вылились в рассмотрение 274 уголовных дел, грабежи – 137, мошенничество – 118, умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью – 75, убийства — 30 дел. Кроме того, было рассмотрено 712 «иных дел».

ИА «Орелград»