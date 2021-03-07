Орловские депутаты узнали о снижении преступности

Совет народных депутатов Орловского района принял к сведению отчет полиции.

Орловский районный Совет народных депутатов на своем очередном заседании заслушал отчет районного ОМВД о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год и принял его к сведению. Согласно представленным данным, в минувшем году на 6,7 процента выросло число заявлений и обращений, поступивших от граждан. Всего за год их поступило в полицию 10 398.

Несмотря на рост активности местных жителей, количество возбужденных уголовных дел по сравнению с 2019 годом снизилось на 12,2 процента. Правда, при этом отмечено увеличение числа особо тяжких преступлений. Их удельный вес составил 7,4 процента от общего количества совершенных на территории Орловского района преступлений. Кстати, территория этого района разделена на шесть направлений обслуживания в соответствии с «зонально-линейным принципом».

В структуре преступности также произошли изменения. Так, согласно отчету, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 28,1 процента снизилось количество преступлений против личности (всего их зарегистрировано 69), на 36,1 процента – краж (276), на 26,1 процента — экономических преступлений (17, в том числе 2 – коррупционной направленности). В то же время в районе зарегистрировали 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что почти на 58 процентов больше показателя 2019 года.

Также зафиксировано снижение на 27,1 процента преступлений, совершенных в составе группы лиц, и на 26,4 процента – совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Преступлений террористического характера на территории Орловского района не было зарегистрировано, но было зарегистрировано одно преступление, совершенное в составе ОПГ.

Среди основных задач на 2021 год «пригородная» полиция видит «повышение качества работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с кражами, преступлений прошлых лет, выявлению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков».

ИА «Орелград»