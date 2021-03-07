В Орле появилась православная святыня с частицей Грузии

Специально для Орла была написана икона святого Гавриила.

Как уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, речь идет об иконе преподобноисповедника Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе), содержащей частицу земли с его могилы. Она была написана специально для Успенского собора города Орла. В этом храме ее и освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

«Ранее в Успенском соборе уже хранился маленький образ преподобноисповедника, — пояснили в митрополии. — Но прихожане выступили с инициативой написать большую храмовую икону. Инициативу благословил митрополит Орловский и Болховский Тихон».

Сообщается, что для создания реликвии был организован сбор пожертвований. Деньги были собраны в кратчайшие сроки. Саму икону написал орловский исконописец-реставратор Аркадий Полевой. Святыня уже доступна для поколения верующих, она расположена рядом с правым приделом Успенского собора.

В Орловской митрополии рассказали, что Гавриил Самтаврийский фактически является нашим современником. Он родился в 1929 году в Грузии, в 26 лет принял монашеский постриг. Во дворе дома сам построил церковь, иконы для которой собирал на свалках и реставрировал. Еще при жизни верующие почитали его как святого.

Гавриил скончался в 1995 году, а в 2012 году был канонизирован Грузинской православной церковью в лике преподобных. Спустя два года он был включен в месяцеслов Русской Православной Церкви. Несколько лет назад обретены нетленные мощи преподобного, которые хранятся в Грузии.

ИА «Орелград»