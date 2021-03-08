Орловская фирма попалась на торговле тухлыми окорочками

8.3.2021 | 10:43 Новости, Общество

Компания выдавала просроченный товар за свежатину.

Очередной факт грубого нарушения законодательства при реализации товаров животного происхождения выявили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Причем на нем попалось ООО из Орловской области, которое и ранее уличали в аналогичном проступке. Как пояснили в пресс-службе контролирующего ведомства, в ходе мониторинга информационной системы была выявлена подозрительная запись.

Уполномоченный сотрудник орловского ООО оформил электронную ветеринарную сопроводительную документацию на птицеводческую продукцию, а именно на окорочка куриные. Подобная запись, по сути, дает возможность пустить товар в продажу. Но при проверке было установлено, что срок годности этих окорочков истек еще в ноябре 2020 года. Несмотря на это, товар пытались выдать за свежий и продать.

«Продукция была направлена на предприятия Орловской области, — уточнили в управлении Россельхознадзора. — В связи с тем, что это неоднократное нарушение при оформлении эВСД, учетная запись уполномоченного лица заблокирована на 7 дней».

Кстати, по данным ведомства, только в феврале в Орловской и Курской областях было выявлено более 100 нарушений при оформлении электронной ветеринарной сопроводительной документации. Из них 96 были допущены уполномоченными лицами, 11 – ветеринарными врачами и одно – аттестованным специалистом. Большинство нарушений связано с оформлением эВСД на продукцию с истекшим сроком годности.

ИА «Орелград»

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