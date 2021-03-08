Под Орлом задержали грузовик, в котором могла находиться амброзия

8.3.2021 | 15:43 Новости, Общество

Водитель пытался вывезти в Брянскую область груз без документации.

О выявленном на федеральной автотрассе административном правонарушении сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Сотрудники этого ведомства несли плановое дежурство на автодороге Орел-Брянск совместно с сотрудниками ДПС. Именно полицейские остановили для проверки подозрительный грузовик, направлявшийся со стороны Орла в сторону Брянска.

Машина оказалась загружена продовольственной соей. Всего в грузовике находилось 24 тонны этой культуры. Неназванный гражданин вез ее из Орловской области в Брянскую, но делал это без оформления карантинного сертификата. Между тем, как пояснили в ТУ Россельхознадзора, на территории Орловской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по таким опасным сорнякам, как повилика полевая, амброзия полыннолистная и амброзия трехраздельная.

«Невыполнение требований законодательства со стороны физического лица могло повлечь за собой риск заноса и распространения на территории соседних регионов РФ злостных карантинных сорняков, — пояснили в ведомстве. — За допущенное нарушение владелец груза привлечен к административной ответственности в виде штрафа. С ним также проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных правонарушений в дальнейшем».

ИА «Орелград»

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