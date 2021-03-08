В Болхове год прошел без убийств и разбоев

Болховская полиция отчиталась перед депутатами о своей работе.

Отчет начальника ОМВД России по Болховскому району был представлен на прошедшем заседании Болховского районного Совета народных депутатов. Из него следует, что за минувший год количество поступивших в ОМВД заявлений и обращений граждан увеличилось на 7,4 процента. Всего болховчане подали 2518 заявлений о происшествиях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 133 уголовных дела. Правда, было вынесено и 156 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Всего в 2020 году сотрудниками местной полиции было раскрыто 108 преступлений, что на 0,9 процента выше уровня 2019 года. На территории Болховского района было зарегистрировано 2 преступления, относящихся к категории особо тяжких, оба были раскрыты. При этом в минувшем году не было зарегистрировано убийств и разбойных нападений. Состояние оперативной обстановки отмечено и снижением на 44,9 процента количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Из доклада также следует, что в 2020 году сотрудниками ОМВД было выявлено 3 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято 82 грамма наркотических средств. Также было вскрыто 4 преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Что касается мигрантов, то за год в Болховском районе было выявлено 14 нарушений иностранными гражданами режима пребывания в нашей стране.

ИА «Орелград»