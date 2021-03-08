В Мценске для опроса граждан разрешили использовать интернет

Мценские парламентарии изменили правила проведения опроса горожан.

Решение было принято на прошедшем заседании Мценского горсовета народных депутатов. Местные парламентарии внесли изменения в положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Мценске». Кстати, действует оно с 2005 года. Видимо, технический прогресс вынудил местные власти расширить методы проведения опроса простых горожан. Новая редакция документа разрешает использовать для проведения данной процедуры интернет, а именно официальный сайт администрации города.

Теперь местным властям предстоит утвердить порядок идентификации участников опроса в случае его проведения с использованием официального сайта мэрии. В новой редакции были изложены и другие нормы морально устаревшего положения. Документ гласит, что в опросе граждан имеют право участвовать жители города Мценска, обладающие избирательным правом.

Однако сделано исключение: если опрос касается выявления мнения горожан о поддержке инициативного проекта, то участвовать в нем разрешено амчанам, достигшим 16-летнего возраста. Словом, избрать депутата или президента такие горожане не смогут, но смогут проголосовать, например, за выбор городского объекта для его последующего благоустройства за бюджетный счет.

ИА «Орелград»