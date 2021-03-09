Орловцам рассказали, как выбрать продукты для блинов

В первую очередь нужно смотреть на срок годности, информацию о производителе и условия хранения

Роспотребнадзор в Орловской области рассказал, как правильно выбрать продукты для масленичного стола. В первую очередь нужно смотреть на срок годности, информацию о производителе и условия хранения. Покупать продукты «с рук» при этом не стоит.

То же самое касается покупки готовых блинчиков с начинкой. На упаковке должны быть указаны срок годности, дата изготовления, состав, название продукта, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности. При этом упаковка должна не должна быть повреждена. Покупать лакомство без этикеток нежелательно. Следует обратить внимание и на условия хранения блинов в магазине.

При приготовлении блинчиков дома Роспотребназдор просит орловцев мыть руки, держать кухню и посуду в чистоте, беречь продукты от насекомых и грызунов.

Тем не менее, чрезмерное употребление даже качественного лакомства может вызвать проблемы с пищеварением. Поэтому в рацион лучше включить овощи и фрукты. Кроме того, масленица – это не только блины, и орловцам советуют проводить больше времени на свежем воздухе.

ИА «Орелград»