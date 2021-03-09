Орловский студент отдал мошенникам 360 тысяч рублей

9.3.2021 | 16:29 Новости, Происшествия

Злоумышленники в очередной раз представились сотрудниками банка

Орловский студент стал жертвой телефонных мошенников, сообщили в УМВД по Орловской области. Парень лишился 360 000 рублей.

Неизвестные позвонили молодому человеку и представились сотрудниками банка. Мошенники сказали, что на банковский счёт парня пытаются оформить кредит и украсть с него деньги. Затем студенту посоветовали самостоятельно взять кредит и перевести полученные деньги на «безопасный счёт», что он и сделал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские отметили, что жертвами телефонных мошенников становятся не только пожилые люди. Дело в том, что обычно потерпевшие знают о таких схемах кражи, но во время общения с мошенниками не могут распознать обман.

ИА «Орелград»

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