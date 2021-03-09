Парахин прокомментировал возможное объединение Орла и Орловского района

По его словам, говорить об этом пока рано, но есть «позитивный опыт» таких слияний

Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что обсуждать объединение Орла и Орловского района пока рано. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Нельзя не отметить, что есть позитивный опыт подобного слияния. Но, в любом случае, решение должно оставаться за жителями. Мы обязаны проанализировать, как это повлияет на население, не будет ли негативных последствий», — сообщил градоначальник.

Напомним, 19 февраля Андрей Клычков внёс в облсовет законопроект о превращении Орловского района в муниципальный округ. 20 февраля профильный комитет облсовета должен был обсудить новый законопроект. По данным «Орелграда», заседание перенесли из-за вмешательства прокуратуры, позже в ведомстве подтвердили претензии к законопроекту.

24 февраля профильный комитет областного совета всё же рассмотрел превращение Орловского района в муниципальный округ. Представитель администрации губернатора Светлана Зоць заявила, что инициатива поступила «снизу». По её словам, изменить статус Орловского района предложили чиновники в глубинке. А губернатор только поддержал инициативу и внёс законопроект.

В соцсетях поползли слухи об объединении Орла и Орловского района, однако в облсовете неоднократно их отрицали. По словам спикера Леонида Музалевского, польза от законопроекта заключается в объединении бюджетов и экономии денег. Также законопроект предполагает сокращение районных депутатов. Вместо 175 их останется 24.

2 марта Орловский облсовет принял три законопроекта, связанные с превращением Орловского района в муниципальный округ. На заседании Музалевский подчеркнул, что речи об объединении города Орла с Орловским районом пока не идёт.

ИА «Орелград»