Попавший под сеялку орловец получит крупную сумму за моральный вред

Житель Новодеревеньковского района по суду добился компенсации.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, иск подал местный житель. Изначально он просил о возмещении вреда, причиненного его здоровью в результате преступления, компенсации дополнительных расходов и возмещении морального вреда. Затем от части требований мужчина отказался, но все равно выставленный им «счет» был не малым.

Как следует из материалов дела, истец стал жертвой несчастного случая на производстве. В суде пояснили, что он находился на сельскохозяйственном участке. Там работал трактор с агрегатируемой пневматической сеялкой. Тракторист не проявил необходимой бдительности. В результате сеялка наехала на истца, в результате чего тот получил тяжелые травмы и едва не погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ. Приговором мирового суда тракторист был осужден к наказанию в виде 320 часов обязательных работ. Вердикт уже вступил в законную силу. Истец же был официально признан потерпевшим, а на производстве был составлен акт о несчастном случае. Именно на это опирался мужчина, обращаясь в суд за компенсацией.

«В судебном заседании истец исковые требования уточнил и просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей с организации, в которой он работал, — уточнили в райсуде. — Поскольку представитель ответчика исковые требования признал, суд удовлетворил уточненные исковые требования истца».

ИА «Орелград»