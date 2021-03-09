С 9 марта орловские предприниматели могут получить кредит под 3%

ФОТ 3.0 — такое название получила новая льготная программа кредитования компаний из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Тройка в названии – это процент, под который компании смогут получить кредит на восстановление. ФОТ 3.0 приходит на смену программе ФОТ 2.0, действие которой заканчивается 1 апреля. Новый вид господдержки заработает с 9 марта.

Кредит предоставляют уполномоченные банки, государство же выступает по ним поручителем и возместит банкам недополученные доходы. Заёмщики могут потратить их на восстановление предпринимательской деятельности, в основном это выплата заработной платы работникам и платежи по договорам кредита. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии основной долг и проценты можно будет погашать равными долями ежемесячно.

В правительстве определили наиболее пострадавшие отрасли. Это предприятия общественного питания, гостиницы, кинотеатры, турагентства, музеи, зоопарки, компании, организующие концерты, выставки и спортивные мероприятия. Их список по ОКВЭД, Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, приводится на сайте Центра «Мой бизнес». Там же можно ознакомиться с более подробными условиями получения поддержки.

Важно, что в программе ФОТ 3.0 могут участвовать только те предприятия, которые использовали 2.0. Ещё одно условие – быть отнесённым к «малым предприятиям» или «микропредприятиям». Самое главное условие, которое государство предъявляет к заёмщикам – сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

В Центре «Мой бизнес» предпринимателей могут проконсультировать по вопросам получения льготного кредита. Телефон +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»