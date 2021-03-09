В Орле при пожаре 8 марта погиб мужчина

Еще одна участница происшествия получила травмы

При пожаре, который случился 8 марта в Орле, погиб мужчина, сообщило «Орловское информбюро» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в доме №30 по улице Бурова. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15.26. Пожар возник в двухкомнатной квартире на 10 этаже здания. Над тушением пожара работали сотрудники трех спасательных частей.

По предварительным данным, огонь унес жизнь мужчины. Также в пожаре пострадала женщина, но о ее состоянии не сообщается.

ИА «Орелград», фото из соцсетей