В Орле при пожаре 8 марта погиб мужчина

9.3.2021 | 8:49 Важное, Новости, Происшествия

Еще одна участница происшествия получила травмы

При пожаре, который случился 8 марта в Орле, погиб мужчина, сообщило «Орловское информбюро» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в доме №30 по улице Бурова. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15.26. Пожар возник в двухкомнатной квартире на 10 этаже здания. Над тушением пожара работали сотрудники трех спасательных частей.

По предварительным данным, огонь унес жизнь мужчины. Также в пожаре пострадала женщина, но о ее состоянии не сообщается.

ИА «Орелград», фото из соцсетей

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