В Орле вскрыли и закрыли три налоговых преступления

Об экономических махинациях сообщил глава областной налоговой службы.

В 2020 году в Орловской области следственными органами региона по результатам рассмотрения материалов налоговых органов было возбуждено три уголовных дела. Такие сведения сообщили в региональном управлении ФНС России, глава которой Алексей Горбань принял участие в межведомственном совещании на базе Следственного управления Следственного комитета РФ.

Сообщается, что одно уголовное дело было заведено по статье 199 УК РФ. Оно расследовалось по факту неуплаты налогов в сумме 25,1 миллиона рублей. Еще два уголовных дела были заведены по статье 199.2 УК РФ с общей суммой сокрытых денежных средств 14,5 миллиона рублей. Впрочем, как уточнили в УФНС, данные уголовные дела уже прекращены «в связи с полным возмещением ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе РФ».

Глава регионального СУ СК Виталий Чванов сообщил, что в целом в регионе в 2020 году сумма причиненного преступлениями имущественного ущерба превысила 107,4 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году показатель составлял чуть более 80 миллионов рублей. Возместить причиненный преступлениями ущерб в полном объеме не представилось возможным, отметил Чванов, «поскольку многие фигуранты уголовных дел еще до инициирования производства предварительного следствия принимают меры по отчуждению своего имущества».

ИА «Орелград»