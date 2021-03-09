Заразившиеся COVID-19 орловские медики получили по 68 000 рублей

9.3.2021 | 17:35 Медицина, Новости

Деньги получили те медработники, которые заболели на работе

Орловские медики, которые заразились COVID-19 на работе, получили выплаты в 68 811 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.

Деньги получили медработники, которые контактируют с пациентами и имеют подтверждённый положительный тест на коронавирус. Под эти критерии попадают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители машин скорой помощи.

С 6 мая 2020 года, когда вступил в силу указ президента РФ о страховых выплатах для медиков, деньги получили 1820 медработников Орловской области. Общая сумма выплат составила 125,2 млн рублей.

ИА «Орелград»

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