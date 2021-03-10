Больше 12 700 орловцев привились от COVID-19

При этом около 25 000 человек получили первую из двух доз вакцины

12 717 орловцев уже привились от COVID-19, сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. 25 218 человек получили первую из двух доз вакцины.

Отдельно Залогин похвалил работу городских поликлиник и ЦРБ Ливенского, Покровского, Мценского районов. По его словам, эти учреждения вышли на высокие показатели по вакцинации.

Глава депздрава сказал также, что вакцинация в регионе проводится и на базе фельдшерско-акушерских пунктов в Мценском, Покровском, Орловском, Ливенском, Краснозоренском, Сосковском, Свердловском, Урицком, Глазуновском, Новодеревеньковском районах. На днях к ним присоединился и Малоархангельский район.

Как уже писал «Орелград», в Орловской области прививки от коронавируса делают в 28 медицинских учреждениях. Кроме того, работают 3 мобильных пункта и 26 бригад для вакцинации организованных коллективов.

ИА «Орелград»