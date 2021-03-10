Из-за гибели трех человек в ДТП под Орлом возбудили уголовное дело

Ход расследования контролирует прокуратура

Возбуждено уголовное дело по факту автокатастрофы в Орловской области, в которой погибли три человека, сообщила прокуратура региона.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 9 на 10 марта на трассе М-2 «Крым». По версии ГИБДД, водитель «Хендэ Солярис» завершал обгон грузовика «Исудзу» и протаранил встречный «Форд Фокус». После этого «Солярис» получил удар от фургона. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Хендэ», а также водитель «Фокуса».

«При координирующей роли прокуратуры в связи с произошедшим ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»