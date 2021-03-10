Клычков уточнил требования к орловским писателям

От новых требований будет зависеть выплата казенных стипендий.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ, регламентирующий выплату губернаторских же стипендий орловским писателям. Напомним, еще со времен Егора Строева их получают члены общественных организаций писателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В настоящий момент размер такой стипендии составляет 10 тысяч рублей в месяц. Финансирование берет на себя областной бюджет.

Ежегодно устанавливается 25 стипендий. Решение об этом принимает лично губернатор. А вот ходатайства подают общественные организации писателей. Им необходимо обосновать, почему они предлагают назначить стипендию тому или иному творцу. Эти условия и отредактировал губернатор в собственном указе. По сути, Клычков немного уточнил требования к подтверждению заслуг писателей.

Судя по всему, скромные творцы на казенные стипендии рассчитывать не смогут. Обязательным требованием, например, стало наличие в году, предшествующему году назначения стипендии, документального подтверждения активной творческой деятельности. Таким доказательством могут послужить, например, публикации в средствах массовой информации и фотографии.

Более того, эта самая активная деятельность обязательно должна быть направлена на популяризацию творчества орловских писателей. Для этого соискателю необходимо принимать участие в праздниках, мастер-классах, лекциях, творческих вечерах и других литературных мероприятиях в течение года, предшествующего году назначения стипендии.

Кроме того, по-прежнему соискателям будут необходимы положительные рецензии признанных деятелей искусства на результаты их работ, опубликованных в литературных изданиях городов Москвы, Санкт-Петербурга или региональных литературных журналах.

ИА «Орелград»