Клычкову и Парахину показали орловские ямы

10.3.2021 | 15:52 Новости, Общество

Губернатор и мэр воочию увидели, как ремонтируют улицу Максима Горького

Утром 10 марта губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин приехали посмотреть, как латают ямы на ул. Максима Горького в Орле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Парахин подчеркнул, что дороги ремонтируют круглосуточно. По мнению мэра, это позволит до конца месяца привести город в порядок. При условии, что новые ямы не появятся, предстоит залатать ещё 3000 кв. м дорог.

Начальник бригады «Дорожного предприятия – 1», которая сейчас ремонтирует ул. Максима Горького, рассказал правителям, что планируется залатать 67 кв. м. выбоин. Для этого используют литой асфальт, который привозят из Тулы. Ранее улицу ремонтировала «Спецавтобаза».

Параллельно предприятия ремонтируют ямы на улицах Комсомольская и Брестская.

Напомним, 7 и 8 марта дорожники ремонтировали пер. Маслозаводской, дорогу на котором мэрия назвала одной из худших. Тем не менее, свежий асфальт «не прижился», уже 8 марта в социальных сетях появились фотографии новых ям на Маслозаводском.

ИА «Орелград»

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