На месте боев ВОВ под Орлом появился освященный крест

Крест был освящен на территории мемориального комплекса.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил крест на территории мемориального комплекса в центре Болхова. Там похоронены советские воины, в 1943 году освобождавшие Орловщину от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, данным комплекс был открыт совеем недавно, в феврале 2020 года, при поддержке Российского военно-исторического общества.

Год назад здесь же был торжественно открыт памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», в той церемонии также принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он совершил чин освящения нового памятника и отслужил литию по погибшим воинам. Этот монумент стал центром мемориального комплекса и был воздвигнут в рамках национального проекта «Культура». Бронзовая композиция представляет собой образ коленопреклоненного офицера с боевым знаменем 76-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшей Болховский район в 1943 году.

Добавим, что в минувшие выходные митрополит Тихон также освятил новую колокольню и купель при Никольском храме села Борилово, Болховский район. Как уточнили в митрополии, перед чином освящения здесь же впервые после векового перерыва состоялась архиерейская Божественная литургия.

Эта церковь считается одной из древнейших на Орловщине. В кирпичном варианте она была построена в 1843 году. До этого здесь стояла деревянная церковь, история которой уходит корнями в X-XI век.

ИА «Орелград»